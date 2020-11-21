Среднестатистический человек, выпивающий три обычные чашки чая или кофе в день из бумажного стаканчика, проглотит 75 тыс. крошечных микропластиков, невидимых невооруженным глазом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, передает golos.ua.

По данным международной исследовательской компании Imarc Group, в 2019 году во всем мире было произведено около 264 млрд бумажных стаканчиков для еды и напитков, таких как чай, кофе, шоколад, безалкогольные напитки и супы.

По данным Imarc, потребители используют бумажные стаканчики из-за беспокойного образа жизни и плотного графика, а спрос стимулируется растущей тенденцией в сфере обслуживания еды на вынос и готовых к употреблению продуктов питания во всем мире. Бумажные стаканчики также не требуют очистки и могут быть легко выброшены после использования.

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Однако ученые Индийского технологического института бьют тревогу. "Микропластики действуют как переносчики загрязняющих веществ, таких как ионы, токсичных тяжелых металлов, таких как палладий, хром и кадмий, а также органических соединений, которые являются гидрофобными (отталкивают воду) и могут проникать в царство животных. При регулярном их употреблении со временем последствия для здоровья могут быть серьезными", - говорит ведущий автор исследования Судха Гоэль.

Команда Судхи налила сверхчистую воду с температурой 85-90 градусов по Цельсию в бумажные стаканчики и оставила на 15 минут перед тем, как провести анализ микропластика под флуоресцентным микроскопом. Результаты были неожиданными.

"Мы смогли подтвердить попадание микропластика, а также частиц субмикронного размера в воду с помощью сканирующего электронного микроскопа - одноразовый бумажный стаканчик, подвергнутый воздействию горячей жидкости в течение 15 минут, будет содержать примерно 10,2 миллиарда субмикронных частиц", - говорит Судха.

Кроме того, с помощью ионной хроматографии ученые наблюдали перенос ионов в воду из бумажных стаканчиков, подтверждая, что микропластик может попадать в горячие напитки.

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