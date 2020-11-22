Опустевший Майдан Независимости (на Майдан пришли всего лишь несколько десятков человек) в день государственного праздника, учрежденного в честь "оранжевой революции" 2004 года и антиконституционного вооруженного захвата власти в 2014-м, – вот та объективная и суровая оценка, которую Украинский народ дал этим событиям.

Почему сегодня можно утверждать, что этот день так и не стал днем достоинства и свободы, и к этим понятиям подходит лишь определение "так называемые"? К чему привели "Майданы"?

После "оранжевой революции" 2004 года – года, в котором рост экономики составил рекордные 12,4 %, в 2005-м после прихода к власти Ющенко и в результате "оранжевого" потрясения произошел обвал с 12,4 % до 2,6 %.

Именно в 2005 году начался развал страны и ее экономики, после первых потрясений, от которых Украина так и не отошла. Затем новый удар, нанесенный событиями 2013–2014 годов, когда страна впоследствии, при Порошенко, стала бедной, а при Зеленском превратилась в нищую.

Сравните сами с тем, что произошло за 7 лет с 2013 года. По официальным данным после тех событий:

госдолг страны вырос на 302 %;

поступление прямых иностранных инвестиций в Украину сократилось на 54 %;

тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения (газ, тепло, электроэнергию, водоснабжение) выросли в среднем на 821 % (в 9,2 раза);

прожиточный минимум сократился на 49,4 %;

минимальная пенсия уменьшилась на 49,3 %;

задолженность по заработной плате выросла на 373 %;

долг населения за ЖКУ с 2014-го увеличился на 349 %;

цены на продукты питания выросли на 241 %;

на мясо и мясопродукты – на 239 %;

на хлеб и хлебопродукты – на 287 %.

Так, может, выросли доходы украинцев? Да, за 7 лет среднемесячная заработная плата выросла аж на 3,3 % в долларовом эквиваленте (в 2013 году была $408, стала $422).

Это и есть достоинство, за которое боролись? О каком достоинстве можно говорить, если власть не обеспечила людям достойный уровень жизни, а довела их до нищеты?

А свобода, о которой так пламенно говорили со сцен Майданов, свелась к праву горстки национал-радикалов устраивать преступный уличный террор. А чего стоит митинг 21 ноября под «Феофанией», где так называемые почитатели «достоинства и свободы» требовали от Президента Украины освободить от уголовной ответственности так называемых революционеров, чтобы все вместе они могли воспользоваться главным завоеванием революции 2014 года: терроризировать суды, расправляться с инакомыслящими, заниматься рейдерством при полном преступном попустительстве власти. Этот митинг – яркое свидетельство полного скудоумия, ограниченности и обреченности людей, которые пытаются представить всему украинскому народу, что произошедшее в 2004-м и 2014-м годах – это и было торжество достоинства и свободы.

Вот вам это достоинство, вот вам свобода – к счастью, их празднуют ограниченное количество столь же ограниченных людей, а все остальные, и в это хочется верить, наконец, разочаровались и поняли: произошедшее в результате революционных потрясений, отбросило страну на десятилетия назад, обвалило экономику, разрушило систему государственного управления, открыло дорогу беззаконию.

Радикальнее всего эта катастрофа ударила по суверенитету Украины. Внешнее управление, которое было введено в отношении нашей страны в 2014 году заокеанскими хозяевами – это свидетельство того, что мы полностью теряем независимость Украины. И это тоже последствия Майдана, результат действий тех, кто вышел на него под лозунгом "Украина – это Европа", но добились лишь того, что Украина превращается в колонию. А у колоний не может быть ни свободы, ни достоинства.

Вернуть их лишь призывами о так называемом цивилизационном выборе нельзя, как и прикрываясь ложным патриотизмом или празднуя то, что столкнуло нашу страну в пропасть. Вернуть Украине свободу и достоинство можно лишь победив трех главных врагов нашей страны, которые как раз и порождены событиями 2004 и 2014 годов: деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация. Если мы не остановим эти процессы сползания, хаоса и разрушения, то Украина прекратит существовать как государство.

«Сегодня мы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки. Для людей революция – это путь к желаемым изменениям. Для политиков – путь к желаемым креслам», – сказал в своем видеообращении в день государственного праздника 21 ноября Президент Украины Владимир Зеленский. Вывод правильный. Напрашивается вопрос – когда ждать адекватных действий? И ждать ли их вообще?

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"