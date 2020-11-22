У Китаї ціле місто закрили на карантин. Усе через двох хворих на COVID-19. Суворі обмеження ввели у Маньчжурі, коли зафіксували нові випадки коронавірусу. Відтепер там заборонено проводити масові заходи та збори. У місті закрили школи, дитсадки та підприємства зі сфери розваг.

Також із регіоном призупинено пасажирське залізничне сполучення. У місті проживають більше 170 тис. людей. І тепер кожному жителю зроблять тест на COVID-19.