У Китаї ціле місто закрили на карантин [ Редактировать ]
У Китаї ціле місто закрили на карантин. Усе через двох хворих на COVID-19. Суворі обмеження ввели у Маньчжурі, коли зафіксували нові випадки коронавірусу. Відтепер там заборонено проводити масові заходи та збори. У місті закрили школи, дитсадки та підприємства зі сфери розваг.
Також із регіоном призупинено пасажирське залізничне сполучення. У місті проживають більше 170 тис. людей. І тепер кожному жителю зроблять тест на COVID-19.
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