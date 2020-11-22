Борис Філатов значно випереджає опонента у боротьбі за крісло мера Дніпра - дані екзит-полу [ Редактировать ]
А в карантинних умовах, нагадаю, в Україні сьогодні обирають мерів. Вибори проходять в 11 містах. І вже почали з'являтися перші результати екзит-полів. Так, у Дніпрі вже озвучити дані на 19:30.
За даними компанії СОЦИС, чинний голова Борис Філатов з величезним відривом випередив свого опонента. Отримав - майже 79 % голосів. У Загіда Краснова - 18 %. 3% бюлетенів - зіпсовані.
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