А в карантинних умовах, нагадаю, в Україні сьогодні обирають мерів. Вибори проходять в 11 містах. І вже почали з'являтися перші результати екзит-полів. Так, у Дніпрі вже озвучити дані на 19:30.

За даними компанії СОЦИС, чинний голова Борис Філатов з величезним відривом випередив свого опонента. Отримав - майже 79 % голосів. У Загіда Краснова - 18 %. 3% бюлетенів - зіпсовані.