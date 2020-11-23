ВООЗ передбачає у Європі третю хвилю пандемії коронавірусу на початку наступного року. Про це розповів спецпредставник директора організації.

Він вважає, що європейські країни згаяли час улітку і не розбудували необхідну протиковідну інфраструктуру.

Натомість як приклад наводить Китай, бо країні вдалося взяти пандемію під контроль. Чиновник закликав лідерів не послаблювати карантинних обмежень.