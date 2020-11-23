Земляне смогут наблюдать уникальное космическое явление [ Редактировать ]
Астрономы из США рассчитали, что 21 декабря 2020 года случится редчайшее явление после захода солнца, когда Юпитер и Сатурн на ночном небе подойдут друг к другу на минимальное расстояние. Об этом сообщает Phys.org.
Cближения между этими планетами происходят примерно раз в 20 лет, но так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья.
Вам придется вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе.
Отмечается, что идентичное явление произойдет в 2080 году, а потом аж в 2400.
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