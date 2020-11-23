Какая ягода повышает иммунитет и восстанавливает после болезни [ Редактировать ]
Природа богата лекарственными растениями и ягодами. Восстановиться после болезни и повысить иммунитет поможет шиповник, пишет zdorove.clutch.ua.
В составе шиповника содержатся:
витамины Е, группы В, РР, К,А,С; бета-каротин; кальций, натрий, фосфор; магний, медь, молибден; железо, цинк, марганец, калий.
Полезные свойства шиповника:
благодаря огромному количеству витамина С в составе способствует укреплению иммунитета;
обладает бодрящим эффектом;
имеет противовоспалительное действие;
помогает избавиться от повышенной потливости;
оказывает ранозаживляющий эффект;
помогает выводить из организма шлаки и токсины;
положительно влияет на нервную систему;
является отличным желчегонным средством;
поможет восстановить силы после болезни;
полезна при гипертонии;
повышает потенцию;
положительно влияет в целом на сердечно-сосудистую систему;
помогает улучшить функцию почек и мочевыделительной системы;
снижает уровень "вредного" холестерина;
стоит включить в рацион мужчинам в качестве профилактики простатита;
купирует головную боль, помогает устранить неприятные симптомы мигрени;
положительно влияет на состояние кожи и волос;
помогает нормализовать обменные процессы;
налаживает работу пищеварительной системы.
Противопоказания:
гастрит; склонность к образованию тромбов; склонность к запорам; аллергия на цитрусовые; заболевания желудочно-кишечного тракта; концентрированный настой на ягодах негативно влияет на зубную эмаль; миокардит и прочие заболевания миокарда; индивидуальная непереносимость продукта и витамина С; детский возраст до двух лет; некоторые патологии печени и желчевыводящих путей; гипотензия и нестабильное артериальное давление.
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