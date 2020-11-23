Природа богата лекарственными растениями и ягодами. Восстановиться после болезни и повысить иммунитет поможет шиповник, пишет zdorove.clutch.ua.

В составе шиповника содержатся:

витамины Е, группы В, РР, К,А,С; бета-каротин; кальций, натрий, фосфор; магний, медь, молибден; железо, цинк, марганец, калий.

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Полезные свойства шиповника:

благодаря огромному количеству витамина С в составе способствует укреплению иммунитета;

обладает бодрящим эффектом;

имеет противовоспалительное действие;

помогает избавиться от повышенной потливости;

оказывает ранозаживляющий эффект;

помогает выводить из организма шлаки и токсины;

положительно влияет на нервную систему;

является отличным желчегонным средством;

поможет восстановить силы после болезни;

полезна при гипертонии;

повышает потенцию;

положительно влияет в целом на сердечно-сосудистую систему;

помогает улучшить функцию почек и мочевыделительной системы;

снижает уровень "вредного" холестерина;

стоит включить в рацион мужчинам в качестве профилактики простатита;

купирует головную боль, помогает устранить неприятные симптомы мигрени;

положительно влияет на состояние кожи и волос;

помогает нормализовать обменные процессы;

налаживает работу пищеварительной системы.

Противопоказания:

гастрит; склонность к образованию тромбов; склонность к запорам; аллергия на цитрусовые; заболевания желудочно-кишечного тракта; концентрированный настой на ягодах негативно влияет на зубную эмаль; миокардит и прочие заболевания миокарда; индивидуальная непереносимость продукта и витамина С; детский возраст до двух лет; некоторые патологии печени и желчевыводящих путей; гипотензия и нестабильное артериальное давление.

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