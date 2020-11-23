Спостерігачі ГО "ОПОРА" заявили про масові порушення на місцевих виборах в Україні [ Редактировать ]
Прозорий процес голосування, але з одиничними порушеннями, які є "вершиною піраміди", - саме так схарактеризували другий тур виборів цієї неділі у Комітеті виборців України.
Найбільше відхилень від правил зафіксували в Черкасах, Дніпрі та в Рівному. Серед них - фотографування бюлетенів, каруселі та сітки з підкупу.
Це підтверджують і в громадянській мережі "ОПОРА" - їхні спостерігачі зафіксували 275 порушень. з них пів сотні - це саме фотографування бюлетенів.
Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі "ОПОРА":
Проблема не просто в фотографуванні бюлетенів, які ми фіксували кратно на виборчих дільницях. Тобто, переважно це не одна людина для себе здійснювала фотофіксацію власного волевиявлення, а, на жаль, ці порушення мали ознаки системних. Відповідно є підстави стверджувати, що можуть мати ознаки підкупу виборців, або контрольованого голосування в конкретних громадах, де такі інциденти фіксувались у великій кількості.
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