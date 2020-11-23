Прозорий процес голосування, але з одиничними порушеннями, які є "вершиною піраміди", - саме так схарактеризували другий тур виборів цієї неділі у Комітеті виборців України.

Найбільше відхилень від правил зафіксували в Черкасах, Дніпрі та в Рівному. Серед них - фотографування бюлетенів, каруселі та сітки з підкупу.

Це підтверджують і в громадянській мережі "ОПОРА" - їхні спостерігачі зафіксували 275 порушень. з них пів сотні - це саме фотографування бюлетенів.

Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі "ОПОРА":