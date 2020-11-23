На Закарпатті медики та пацієнти потерпають через аварійну амбулаторію [ Редактировать ]
В аварійному приміщенні, без води та газу. Так приймають пацієнтів медики одного із сіл на Закарпатті. Амбулаторію не ремонтували роками. А коли готували медичну реформу, про такі медпункти просто забули.
Медсестра Ірина Рацин намагається зачинити вікно фельдшерського пункту в селі Мідяниця. Вдається це їй не одразу, вікна - в аварійному стані й буквально відвалюються. А відчиняти їх періодично доводиться. Приміщення обігрівають застарілою пічкою. Через це дим потрапляє в приміщення.
Ірина Рацин, фельдшерка ФАП у с.Мідяниця:
Вона - яка вже є, її мастили. Я кожного ранку мушу класти вогонь, прокурить чуть-чуть, но всерівно воно так не прогрівається. Тут, дивіться, які стелі високі.
У медпункті немає газу, його запломбували через високі ціни. Немає тут і води.
Ірина Рацин, фельдшерка ФАП у с.Мідяниця:
Приношу водичку, наливаю (миє руки). Ну, як є - воду сюди не проводив ніхто.
Медпункт - у сільському будинку культури. Приміщення наче після війни: осипається штукатурка, просідає підлога. Єдине чого вдосталь - то це медикаментів.
Ірина Рацин, фельдшерка ФАП у с.Мідяниця:
Маю чим послухати людей, поміряти тиск. Більш-менш надати першу допомогу. Є медикаменти - це гріх казати.
Двічі на тиждень сюди приїжджає сімейний лікар. І в таких умовах лікують майже 800 пацієнтів села.
Марія Вустич, жителька села Мідяниця:
З ранку тут холодно ужас, тут холоднеча така що з усіх сторін віє. Тут треба во-первих отоплення, само главноє - отоплення.
Головний лікар первинної медицини в Іршавському районі каже: у такому стані не тільки цей фельдшерсько-акушерський пункт. Коли стартувала медична реформа, в першу чергу до ладу привели амбулаторії. А що робити з такими медпунктами - не знали, бо про них у реформі не сказано.
Оксана Булеза, головний лікар Комунального некомерційного підприємства "Іршавський центр первинної медичної допомоги":
У нас у районі є 13 ФАПів, вже 6-7 ми привели до відповідності. Першочергове в нас було пріоритет привести амбулаторії до відповідності. Ми раз поручали з гірських статусів ФАПів. Ми робимо за кошти наші, з медичної гарантії, додаткового співфінансування ніякого немає, лише за ці гроші.
Голова Кам'яницької ОТГ каже: коштів на реконструкцію будинку культури в громади немає.
Михайло Станинець, голова Кам'янської ОТГ:
Доцільно буде знайти якусь кімнату в іншому місці, тому що нам не дадуть кошти ні на ремонт, ні на капітальний ремонт. Уже з нового року ми сідаємо, і будемо планувати, як це все вирішити. Тобто нам треба буде залучити будівельників подивитися, що можна зробити.
У планах чиновників - до кінця року поміняти вікна в медпункті. Про інші проблеми наразі не загадують.
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