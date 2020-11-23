В аварійному приміщенні, без води та газу. Так приймають пацієнтів медики одного із сіл на Закарпатті. Амбулаторію не ремонтували роками. А коли готували медичну реформу, про такі медпункти просто забули.

Медсестра Ірина Рацин намагається зачинити вікно фельдшерського пункту в селі Мідяниця. Вдається це їй не одразу, вікна - в аварійному стані й буквально відвалюються. А відчиняти їх періодично доводиться. Приміщення обігрівають застарілою пічкою. Через це дим потрапляє в приміщення.

Ірина Рацин, фельдшерка ФАП у с.Мідяниця:

Вона - яка вже є, її мастили. Я кожного ранку мушу класти вогонь, прокурить чуть-чуть, но всерівно воно так не прогрівається. Тут, дивіться, які стелі високі.

У медпункті немає газу, його запломбували через високі ціни. Немає тут і води.

Ірина Рацин, фельдшерка ФАП у с.Мідяниця:

Приношу водичку, наливаю (миє руки). Ну, як є - воду сюди не проводив ніхто.

Медпункт - у сільському будинку культури. Приміщення наче після війни: осипається штукатурка, просідає підлога. Єдине чого вдосталь - то це медикаментів.

Ірина Рацин, фельдшерка ФАП у с.Мідяниця:

Маю чим послухати людей, поміряти тиск. Більш-менш надати першу допомогу. Є медикаменти - це гріх казати.

Двічі на тиждень сюди приїжджає сімейний лікар. І в таких умовах лікують майже 800 пацієнтів села.

Марія Вустич, жителька села Мідяниця:

З ранку тут холодно ужас, тут холоднеча така що з усіх сторін віє. Тут треба во-первих отоплення, само главноє - отоплення.

Головний лікар первинної медицини в Іршавському районі каже: у такому стані не тільки цей фельдшерсько-акушерський пункт. Коли стартувала медична реформа, в першу чергу до ладу привели амбулаторії. А що робити з такими медпунктами - не знали, бо про них у реформі не сказано.

Оксана Булеза, головний лікар Комунального некомерційного підприємства "Іршавський центр первинної медичної допомоги":

У нас у районі є 13 ФАПів, вже 6-7 ми привели до відповідності. Першочергове в нас було пріоритет привести амбулаторії до відповідності. Ми раз поручали з гірських статусів ФАПів. Ми робимо за кошти наші, з медичної гарантії, додаткового співфінансування ніякого немає, лише за ці гроші.

Голова Кам'яницької ОТГ каже: коштів на реконструкцію будинку культури в громади немає.

Михайло Станинець, голова Кам'янської ОТГ:

Доцільно буде знайти якусь кімнату в іншому місці, тому що нам не дадуть кошти ні на ремонт, ні на капітальний ремонт. Уже з нового року ми сідаємо, і будемо планувати, як це все вирішити. Тобто нам треба буде залучити будівельників подивитися, що можна зробити.

У планах чиновників - до кінця року поміняти вікна в медпункті. Про інші проблеми наразі не загадують.