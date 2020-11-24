Майже півтисячі дітей можуть опинитися на вулиці, а десятки педагогів без роботи. Одну з сільських шкіл на Миколаївщині уже за кілька днів закриють, відповідно до постанови суду. Причиною стали порушення норм пожежної безпеки, до яких, своєю чергою, призвела нестача грошей у районному бюджеті.

Про освітянську проблему в сумнозвісній Врадіївці, де одного разу люди вже повставали проти влади, розкаже Марина Михайловська.

Друга чверть шкільного навчання у розпалі, але для врадіївських учнів вона може неочікувано завершитися.

Олександра Шевчук, мати школярки:

На тій неділі мала сказала, мою школу будуть скоро закривати. Чого, причина? Бо нема пожежної безпеки.

Люди у відчаї: як і де вчитися дітям далі, - ніхто не каже.

Олена Маркова, мати двох школярів:

Це є порушення Конституції, про навчання. Це ненормально, адже це найбільша школа району, де навчається третина учнів району.

Приголомшена й адміністрація школи. Заклад не пройшов чергову перевірку з протипожежної безпеки. За поданням надзвичайників, суд постановив призупинити навчальний процес.

Головна претензія - відсутність системи автоматичної пожежної сигналізації та обробки дерев'яних конструкцій горища.

Олександр Новоселюк, провідний інспектор Врадіївського районного сектору ГУ ДСНС в Миколаївській області:

Дані порушення призведуть до розповсюдження пожежі, до значних матеріальних витрат та загибелі дітей та персоналу.

Усунути проблеми треба до 26 листопада. Для цього необхідно півтора мільйона гривень. Таких грошей ані школа, ані район не мають. Неможливо так швидко ліквідувати порушення і просто фізично.

У районному відділі освіти визнають: забезпечити повну безпеку дітей не в змозі. І вважають, що коштами має допомогти держава. Адже подібні проблеми ледь не в усіх школах Миколаївщини. Разом з тим закривати найбільшу школу району, як цього вимагає суд, не хочуть.

Наталя Кушнір, керівничка відділу освіти Врадіївської райдержадміністрації:

Розмістити дітей в інших закладах в селищі немає змоги. Потужність там невелика. Вони заповнені. І вони теж мають кримінальне провадження. Але ж є рішення про відтермінування про їхнє зупинення.

У розпачі й директор школи. Розповідає: розмови про забезпечення протипожежних заходів ведуться ще з минулого року. Більшість дрібних порушень тоді усунули коштом батьків та спонсорів. А от звернення про допомогу до чиновників району та області - нічого не дали.

Людмила Сіяк, директорка Врадііївської ЗОШ №1:

Це питання завжди звучало. І тому його вирішувати було потрібно. Але відповіді на нього у письмовому виді ми не отримали жодного разу.

Батьки врадіївських школярів налаштовані рішуче. Кажуть, якщо влада не допоможе, перекриватимуть автодороги та залізницю.