Девушка Кристина просит спасти жизнь ее любимого дедушки. У пенсионера обнаружили рак прямой кишки. Мужчина находится на Донбассе, его семья проживает в Киеве, куда не может его забрать в связи с преклонным возрастом. Тем не менее родные пытаются всеми силами спасти его жизнь.

К сожалению, семья не может самостоятельно потянуть необходимую для лечения сумму, а деньги необходимо собрать до 30 ноября. Его внучка делает все возможное, чтобы поднять дедушку на ноги, но ей приходится просить о помощи у небезразличных.

Добрый день всем.

Все вы меня знаете.

И все знаете, откуда я.

У меня случилась неприятность в семье.

Моему дедушке поставили диагноз рак прямой кишки.

"30 ноября стартует первый курс! Сумма 1 курса - 6 373 гривен. Таких курсов нужно 3, и то не факт, что они помогут, но мы молимся и надеемся на лучшее. Мы занимали у близких, у друзей, у кого была возможность. Сейчас мы в такой ситуации, что просто не у кого уже просить финансовой помощи", - говорит девушка.

Реквизиты:

Карта ПУМБ - 4314 1402 0308 4667 Васильев Алексей Владимирович, сын дедушки.

Карта МОНО-БАНКА-5375 4141 2473 9078 Морозко Кристина Алексеевна

По всем вопросам можно обращаться: