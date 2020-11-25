"Помогите спасти": внучка пытается вылечить от рака дедушку, который остался на Донбассе [ Редактировать ]
Девушка Кристина просит спасти жизнь ее любимого дедушки. У пенсионера обнаружили рак прямой кишки. Мужчина находится на Донбассе, его семья проживает в Киеве, куда не может его забрать в связи с преклонным возрастом. Тем не менее родные пытаются всеми силами спасти его жизнь.
К сожалению, семья не может самостоятельно потянуть необходимую для лечения сумму, а деньги необходимо собрать до 30 ноября. Его внучка делает все возможное, чтобы поднять дедушку на ноги, но ей приходится просить о помощи у небезразличных.
Добрый день всем.
Все вы меня знаете.
И все знаете, откуда я.
У меня случилась неприятность в семье.
Моему дедушке поставили диагноз рак прямой кишки.
"30 ноября стартует первый курс! Сумма 1 курса - 6 373 гривен. Таких курсов нужно 3, и то не факт, что они помогут, но мы молимся и надеемся на лучшее. Мы занимали у близких, у друзей, у кого была возможность. Сейчас мы в такой ситуации, что просто не у кого уже просить финансовой помощи", - говорит девушка.
Реквизиты:
- Карта ПУМБ - 4314 1402 0308 4667 Васильев Алексей Владимирович, сын дедушки.
- Карта МОНО-БАНКА-5375 4141 2473 9078 Морозко Кристина Алексеевна
По всем вопросам можно обращаться:
- по телефону - 380667145339 Кристина.
- в Facebook - Кристина Морозко.
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