Як Європа долає другу хвилю коронавірусу [ Редактировать ]
Найгірше - позаду. Так окреслив ситуацію з СOVID-19 президент Франції. Там послаблюють карантин. Натомість у Німеччині поки що не квапляться з обмеженнями, і тамтешні ресторатори вже стали саджати за стіл замість людей - м'які іграшки. Про карантин у Європі продовжить Олена Абрамович.
Франкфурт. Сотня панд у ресторані п'ють пиво "Корона".
Коли відвідувачів приймати не можна, рестораторам тільки такі розваги й залишаються.
Жузеппе Фішер, менеджер ресторану у Франкфурті:
Хотілося хоч трішки повернути наш ресторан до життя. Думали розсадити плюшевих ведмедів, та потім вирішили панд, бо ж - пандемія.
Карантин для барів і ресторанів німецька влада продовжила - вони будуть зачинені до 20 грудня. І зрештою, така ситуація і в багатьох інших європейських країнах. У Франції, де друга хвиля коронавірусу пішла на спад, кав'ярні теж залишаться зачиненими до тієї ж дати. А от магазини вже зможуть працювати - заявив напередодні під час звернення до нації французький президент.
Еммануель Макрон, президент Франції:
Під час мого останнього звернення ми були переконані, що цифри значно зростуть, але нам вдалося це уникнути. З одного боку завдяки нашим зусиллям, вашим зусиллям - вони виправдалися. Громадянський дух, який всі продемонстрували, був ефективним.
Найгірше - позаду, заявив Еммануель Макрон. Тож французам тепер дозволені прогулянки до 3 годин у 20-кілометровій зоні. А якщо динаміка захворювань й далі спадатиме, то з 15 грудня можна буде і в інші регіон поїхати.
Хамід, водій паризького таксі:
Чесно кажучи, святкування Різдва буде геть іншим цього року. У компанії 3-4 людей. Треба бути обачними, щоб не накликати 3 хвилі. Ніхто не воліє третього локдауну.
Послабили карантин і в деяких регіонах Іспанії. Так у Каталонії вже відчинилися бари та ресторани. У вівторок увечері в Барселоні запрацювали театри.
Проте послабленнями тут не задоволені. У великому оперному театрі "Лісеу" першу відкриту репетицію почали з символічного протесту. Бо залу дозволено заповнювати лише на 20%.
Валенті Овідео, гендиректор Великого оперного театру Liсеu:
Ми переконані, що нам мають дозволити відкритися на 50% місткості, а не з цим лімітом на 500 людей в залі. Бо у постановці вистави, яку ми зараз репетируємо, залучені майже триста людей. Це не є мінімально життєздатні умови.
Покращення іспанський уряд обіцяє з початком вакцинації - її заплановано на січень 2021 року. Перші щеплення з грудня-січня планують робити і в Франції.
Вакцинувати населення та знімати локдауни країни Євросоюзу планують скоординовано. Про це лідери домовилися на останньому саміті - наприкінці минулого тижня. Щеплення робитимуть спочатку літнім людям і медикам. І обіцяють примусово нікого не вакцинуватимуть.
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