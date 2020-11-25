Найгірше - позаду. Так окреслив ситуацію з СOVID-19 президент Франції. Там послаблюють карантин. Натомість у Німеччині поки що не квапляться з обмеженнями, і тамтешні ресторатори вже стали саджати за стіл замість людей - м'які іграшки. Про карантин у Європі продовжить Олена Абрамович.

Франкфурт. Сотня панд у ресторані п'ють пиво "Корона".

Коли відвідувачів приймати не можна, рестораторам тільки такі розваги й залишаються.

Жузеппе Фішер, менеджер ресторану у Франкфурті:

Хотілося хоч трішки повернути наш ресторан до життя. Думали розсадити плюшевих ведмедів, та потім вирішили панд, бо ж - пандемія.

Карантин для барів і ресторанів німецька влада продовжила - вони будуть зачинені до 20 грудня. І зрештою, така ситуація і в багатьох інших європейських країнах. У Франції, де друга хвиля коронавірусу пішла на спад, кав'ярні теж залишаться зачиненими до тієї ж дати. А от магазини вже зможуть працювати - заявив напередодні під час звернення до нації французький президент.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Під час мого останнього звернення ми були переконані, що цифри значно зростуть, але нам вдалося це уникнути. З одного боку завдяки нашим зусиллям, вашим зусиллям - вони виправдалися. Громадянський дух, який всі продемонстрували, був ефективним.

Найгірше - позаду, заявив Еммануель Макрон. Тож французам тепер дозволені прогулянки до 3 годин у 20-кілометровій зоні. А якщо динаміка захворювань й далі спадатиме, то з 15 грудня можна буде і в інші регіон поїхати.

Хамід, водій паризького таксі:

Чесно кажучи, святкування Різдва буде геть іншим цього року. У компанії 3-4 людей. Треба бути обачними, щоб не накликати 3 хвилі. Ніхто не воліє третього локдауну.

Послабили карантин і в деяких регіонах Іспанії. Так у Каталонії вже відчинилися бари та ресторани. У вівторок увечері в Барселоні запрацювали театри.

Проте послабленнями тут не задоволені. У великому оперному театрі "Лісеу" першу відкриту репетицію почали з символічного протесту. Бо залу дозволено заповнювати лише на 20%.

Валенті Овідео, гендиректор Великого оперного театру Liсеu:

Ми переконані, що нам мають дозволити відкритися на 50% місткості, а не з цим лімітом на 500 людей в залі. Бо у постановці вистави, яку ми зараз репетируємо, залучені майже триста людей. Це не є мінімально життєздатні умови.

Покращення іспанський уряд обіцяє з початком вакцинації - її заплановано на січень 2021 року. Перші щеплення з грудня-січня планують робити і в Франції.

Вакцинувати населення та знімати локдауни країни Євросоюзу планують скоординовано. Про це лідери домовилися на останньому саміті - наприкінці минулого тижня. Щеплення робитимуть спочатку літнім людям і медикам. І обіцяють примусово нікого не вакцинуватимуть.