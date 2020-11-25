В среду, 25 декабря, специальный корреспондент "Подробностей" в США Дмитрий Анопченко рассказал об интересных фактах о семье будущего Госсекретаря США. О них он написал на своей странице в Facebook.

Начал сегодняшнее утро на Элис-Айленде, куда в начале 20 века прибывали по морю все, кто решил перебраться в штаты. В том числе - и семья будущего главы Госдепа, Тони Блинкена, их теплоход причалил тут в 1904 году.

"В базе данных Блинкенов записали с ошибкой, онлайн ничего было не найти, но старые журналы и судовые манифесты к счастью сохранились. Прадед и дед - Мейер и Хершель - стали в бумагах, заполненных по-английски, Максом и Морисом. Фамилия "Блинкин" превратилась в Blinken, офицер на слух русскую "и" записал как латинскую "е"", - пишет Дмитрий.

По его словам, родным городом они назвали Киев. Плыли в штаты с пересадками через Гамбург и Ливерпуль, причем билеты не первого и не второго класса (когда хоть каюты есть), а самые дешевые "палубные" билеты; их продавали столько, сколько есть желающих.

Явно не корректно говорить об "украинских корнях", как сейчас пресса пишет. Еврейская семья, Мейер Блинкен так вообще всю жизнь на идише говорил, даже после переезда. Но это впервые, когда чиновником такого ранга (по сути - одним из первых лиц США) станет человек, чей дед уехал в Америку из Киева. И это действительно важно.

Ранее сообщалось, что штаб Байдена ответил на заявления Трампа о "сфальсифицированных" выборах. Также мы писали о том, что Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США.