Всемирно известный украинский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, принял участие в немецком телевизионном шоу "Маленький против большого" и проиграл семилетнему мальчику Рэйему. Соответствующее видео было опубликовано "Klein gegen Groß" в Youtube.

Стоит отметить,что в рамках шоу участникам пришлось отжиматься от пола как можно быстрее, чтобы открыть головоломки с картинками.

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Но боксеру не удалось победить мальчика, так как он назвал последнее слово неправильно и проиграл дуэль с разницей во всего лишь один балл.

Стоит напомнить, что Владимир Кличко намекнул на возвращение в профессиональный бокс, он опубликовал фотографию после одного из победного боя. под которой написал : "Возвращение. Сила духа. Управление вызовами".

Также Владимир Кличко попал на обложку авторитетного издания Forbes немецкой редакции, см боксер отметил, что жизнь - это борьба.

Жизнь – это борьба за чемпионство, и я чувствую, что нахожусь в 7 раунде, а у меня впереди еще 5. Спасибо Forbes Dach за поддержку моей второй карьеры, основанной на моем методе #facethechallenge, и компаниях, применяющих эти основные принципы. Спасибо всем моим союзникам, которые до сих пор сопровождают меня на этом пути

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко издал иллюстрированный сборник своих крылатых оговорок. Презентация книжки "Хто не чув, той побачить". Ее представлял сам автор.

Читайте также, на местных выборах 25 октября Виталий Кличко был переизбран мэров Киева в первом туре.