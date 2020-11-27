Бабье лето зимой: синоптики шокировали прогнозом на декабрь [ Редактировать ]
Оказывается, в последний месяц зимы нас ждет теплая погода и "зимнее бабье лето". Об этом передают "Факты" со ссылкой на народного синоптика Владимира Деркача.
"Похолодание будет не критическим. Минусовая температура будет наблюдаться по ночам, изредка. Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом - зимним бабьим летом. После этого температура повысится, временами возможны небольшие осадки", - отметил синоптик.
Температурные качели в декабре 2020 он описал так:
- в 10-х числах месяца немного похолодает;
- в середине месяца потеплеет: "плюсы" будут даже по ночам;
- на День святого Николая - существенное похолодание;
- затем снова потепление.
"Последняя декада декабря ожидается теплой с нетипичной для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок", - поделился своим прогнозом Деркач.
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