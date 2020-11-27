Від коронавірусу за добу у світі померло 12 тисяч людей

Від коронавірусу за добу у світі померло 12 тисяч людей. Це рекордне число від початку пандемії. Найбільше жертв хвороби у США, Мексиці, а також - Італії, Польщі, Великій Британії.

Загальна кількість інфікованих на планеті наближається до шістдесяти одного мільйона. При цьому здолали недугу дві третини хворих.

Новий рік почнеться з вакцинації у Польщі. Там заявили про отримання антикоронавірусного препарату вже на межі січня та лютого. Заступник міністра закордонних справ - Шимон Шинковський запевняє, що поляки "матимуть гарантований доступ до вакцини від COVID-19".

Проте щеплення для громадян не буде обов'язковим. Від ЄС Польща розраховує отримати близько тридцяти чотирьох мільйонів доз вакцини. При загальному населенні у понад 38 мільйонів, країна має один з найвищих рівнів смертності від коронавірусу в Європі.

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Перед стартом вакцинації людства від коронавірусу, одна із головних фармацевтичних компаній втрачає довіру. Astrazeneca ще на початку цього тижня заявляла про ефективність свого препарату на 90 відсотків, але згодом зменшила показник до шістдесяти двох.

Спричинила зниження похибка у дозуванні. Деяким учасникам випробування випадково ввели лише половину препарату, що й дало позитивний результат. Та при використанні всієї дози - ефект погіршився. Чому різниця така велика, дослідникам ще належить з'ясувати.

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Відсвяткувати Різдво у звичному форматі надіються у Норвегії. Попри продовження карантину ще на три тижні, уряд розглядає варіант послаблення обмежень на свята. Про це заявила прем'єр-міністр країни - Ерна Солберг.

За її словами, кількість хворих на коронавірус уже зменшується, однак потрібно більше часу, щоб побачити чітку тенденцію. За весь час епідемії у країні зафіксовано 34 тисячі інфікованих COVID-19. З них, 21 тисяча побороли вірус.

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У Данії усе ще не можуть позбутися норок, навіть мертвих. Через поспішне знищення тисяч тварин, їх поховали у неглибоких ямах, а в деяких регіонах ще й у піщаному ґрунті. Тому тепер пухнасті тушки почали з'являтися на поверхні.

Так, поліцейські регіону Західна Ютландія вдруге ховали норок, насипаючи землю поверх тіл. Раніше Данія заявила, що знищить понад 15 мільйонів цих тварин після виявлення мутованого штаму коронавірусу. Який міг поставити під загрозу ефективність майбутніх вакцин.