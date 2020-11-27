У Києві пройшов допрем'єрний показ драми "Мати Апостолів" [ Редактировать ]
У грудні на екрани України виходить військова драма "Мати Апостолів". Режисер Заза Буадзе зняв стрічку на основі п'яти реальних історій, які відбувались у перші роки українсько-російської війни на Донбасі. На допрем'єрному показі у столиці побувала Ольга Клюєва.
Сюжет цієї пронизливої стрічки просто не може залишити байдужим. Мати відправляється на пошуки сина у саме пекло війни. Сценарій написаний на основі реальної історії матері пілота українського літака, збитого над окупованою територією.
Дмитро Овєчкін, продюсер картини:
Мати, котра шукає сина приїжджає з мирної території на територію війни, територію трагедії людських доль та тіл і вона трансформується це все на собі відчуває і це тяжко для неї. Сценарій писали на основі документальних матеріалів, ми працювали з льотчиками які врятувались з полону.
Актор Станіслав Щокін знявся у ролі головного негативного персонажу - російського бойовика. Зізнається, що спершу довго вагався, чи брати участь в зйомках. Роль ворожого ватажка далася йому нелегко.
Станіслав Щокін, актор:
Погодитись грати цього персонажа складно було, спочатку я хотів відмовитись. Складно було тому що це відбувається зараз, зараз люди гинуть зараз йде війна.
Вражаюча сцена фільму - зустріч двох матерів, сини яких воюють по різні боки лінії фронту.
Світлана Осипенко, акторка:
Я не ставила за мету зіграти мати ополченця. Я грала історію матері, яка втратила сина. Війна по обидві боки створює горе і особливо для матерів, які втрачають своїх синів.
У знімальній групі впевнені - цей складний психологічний фільм знайде відгук в українських глядачів. Стрічка виходить на екрани вже третього грудня.
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