Локдаун в Україні для стримання епідемії коронавірусу неминучий. Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Ставлю себе на місце уряду, вони будуть приймати рішення. Не громадські активісти, навіть не шановні колеги депутати. Ми будемо дійсно задавати питання, щось виступати. Але згідно з Конституцією, законом саме на них буде вся відповідальність. І мені хочеться в цій ситуації сподіватися, що це буде виважене рішення. Бо для себе я чітко розумію, що локдаун, на жаль, неминучий.

Який момент буде обраний для оголошення локдауну залежить від багатьох факторів, як економічних, так і медичних. І відповідальність нестиме уряд і та монокоаліція, яка їх привела до влади.

Я не знімаю претензії до загального непрофесіоналізму уряду, але тим не менш у конкретному випадку я не думаю, що пан міністр (Максим Степанов, очільник МОЗ - ред.) не має в голові якоїсь чіткої картини. Я би побажав всім членам уряду на майбутнє дуже виважено відноситись - це саме стосується і депутатів - до кожної своєї фрази, до кожної своєї обіцянки, бо інколи в пориві боротьби за любов виборця вони, на жаль, лукавлять, а потім головне питання постає недовіра.

Раніше повідомлялося, що у ЗМІ назвали дати тотального локдауну.