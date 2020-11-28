Неонацистские и антисемитские организации при поддержке власти Зеленского свободно действуют в Украине [ Редактировать ]
Национал-радикалы из "Национального корпуса" и организации "Фрайкор" 28 ноября у Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора с битами и арматурой напали на людей, участвующих в мемориальных мероприятиях "Зажги свечу" на территории "Фельдман Экопарка". Об этом сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
В ночь на 28 ноября на рынке "Барабашово", входящем в концерн "АВЭК и Ко", был осуществлен поджог, который полностью уничтожил более 20 торговых павильонов. Огонь удалось погасить лишь к утру.
Национал-радикалы сопровождают свои преступные действия распространением антисемитских материалов, обвиняющих евреев в организации Голодомора, стремятся посеять межнациональную рознь, используя ее для политической расправы над "Оппозиционной платформой - За жизнь" и ее кандидатом на пост мэра Харькова Александром Фельдманом.
Такие действия национал-радикалов из "Национального корпуса" и "Фрайкора" являются результатом абсолютной вседозволенности и потакания их преступным действиям со стороны Зеленского и его окружения. Всего лишь несколько дней назад власть приняла решение об освобождении представителей "Нацкорпуса", которые обстреляли автобус с членами организации "Патриоты - За жизнь", жестоко избивали находившихся в нем людей и попытались сжечь их заживо.
Безнаказанность национал-радикалов порождает новые преступления, которые сегодня приняли откровенно нацистский, антисемитский характер и, как и прошлые преступления, будут покрываться Зеленским и его окружением.
"Оппозиционная платформа - За жизнь", решительно осуждая проявления антисемитизма, неонацизма и национал-радикализма, последовательно разоблачает приверженность власти Зеленского подобным уродливым проявлениям неприемлемых для цивилизованного мирового сообщества идеологий.
Мы обращаемся к мировому сообществу с призывом осудить расправу над мирными гражданами, неонацистские и антисемитские акции, которые безнаказанно, с ведома и при одобрении Зеленского и его окружения, осуществляют многочисленные и совершенно свободно действующие в Украине неонацистские организации.
Ранее сообщалось, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" вытесняет "Слугу народа" с позиций лидирующей на всеукраинском уровне политической силы.
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