В Аргентині розслідуватимуть обставини смерті Марадони [ Редактировать ]
Лікареві Дієго Марадони Леопольдо Луке висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві. Мовляв, він не забезпечив пацієнтові належного нагляду після операції. На початку місяця Марадоні видалили тромб у головному мозку. Сам лікар звинувачення відкидає.
Дієго Марадона - легенда світового футболу - помер 25 листопада від серцевого нападу. Доньки й адвокат покійного вимагають повного розслідування смерті футболіста.
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