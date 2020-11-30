Правоохранители составили сотни карантинных протоколов [ Редактировать ]
Столичные полицейские зафиксировали 406 нарушений карантина "выходного дня". Прошли проверки в помещениях более 1500 заведениях.
Админпротоколы были выписаны за работу во время действия запретов по выходным, а также - за отсутствие средств индивидуальной защиты.
В течение последних выходных проверено 1510 учреждений хозяйственной деятельности – это развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры. Полицейские составили 406 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
Отмечается, что 198 постановлений составили на должностных лиц (наказание от 34 до 170 тысяч гривен), а также 208 - на граждан без защитных масок (наказание от 170 до 255 тысяч гривен).
Ранее мы писали, что наибольшее количество нарушителей карантина "выходного дня" зафиксировали в Голосеевском, Деснянском, Подольском и Соломенском районах столицы.
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