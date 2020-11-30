В мире впервые за осень снизилось количество заражений коронавирусом - ВОЗ [ Редактировать ]
На прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что в организации зафиксировали снижение количества новых случаев заражения коронавирусом в Европе.
Это привело к первому с начала сентября глобальному снижению числа заражений коронавирусом.
На прошлой неделе число новых выявленных случаев по всему миру впервые с сентября сократилось, что связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели.
При этом глава ВОЗ призвал в связи с новогодними праздниками проявить ответственность и принять все меры, чтобы не допустить новой вспышки заболевания.
Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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