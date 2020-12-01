В Одесі затримали "мінера-рецидивіста" [ Редактировать ]
В Одесі поліція затримала місцевого жителя, який повідомив про замінування районного суду. З'ясувалося, що це вже третє його повідомлення за місяць. З автівки телефонного терориста вилучили мобільний телефон і кілька піротехнічних виробів.
За фактом псевдомінування відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.
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