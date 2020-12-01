В Одесі поліція затримала місцевого жителя, який повідомив про замінування районного суду. З'ясувалося, що це вже третє його повідомлення за місяць. З автівки телефонного терориста вилучили мобільний телефон і кілька піротехнічних виробів.

За фактом псевдомінування відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.