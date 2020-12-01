В Киеве новый антирекорд: количество зараженных удивляет цифрами [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 30 ноября, в столице Украине, Киеве, зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд в столице.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Предыдущий антирекорд в Киеве был зафиксирован 29 ноября - тогда было подтверждено 1740 заражений.
С начала пандемии в столице COVID-19 подтвердили уже у 72 277 человек. Умерли от коронавируса 1323 (+31) человека, выздоровели - 22 843.
Напомним, всего в Украине за сутки подтвердили почти 12,5 тысячи новых случаев COVID-19. С начала пандемии заразились уже более 745 тысяч человек, активными больными остаются около 390 тысяч пациентов.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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