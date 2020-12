Стриминговый музыкальный сервис Spotify назвал пуэрториканского исполнителя Bad Bunny самым прослушиваемым артистом 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе ресурса.

Песни 26-летнего Bad Bunny (настоящее имя - Бенито Антонио Мартинес Окасио) прослушали на Spotify 8,3 млрд раз. Его альбом YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana), вышедший в декабре в коллаборации с Sech, Anuel AA и Daddy Yankee возглавил рейтинг самых прослушиваемых на сервисе (3,3 млрд стримов).

Второе место в списке занял канадский рэпер Дрейк, третье - колумбийский певец Джей Бальвин. На четвертом месте - рэпер Juice WRLD, на пятом - канадский певец The Weeknd.

Spotify отдельно составил рейтинг самых популярных исполнительниц. Верхнюю строчку в нем, как и годом ранее, заняла певица Билли Айлиш, на второй и третьей строчках оказались Тейлор Свифт и Ариана Гранде.

Самой прослушиваемой песней в мире стала композиция канадского певца The Weeknd "The Blinding Lights". В 2020 году ее прослушали 1,6 млрд раз. За ней следует трек "Dance Monkey" австралийской певицы Tones and I. На третьем месте - американский рэпер Родди Рич с песней "The Box".

Как сказано выше, на первом месте рейтинга самых прослушиваемых альбомов оказался альбом Bad Bunny YHLQMDLG. На втором месте расположился диск The Weeknd - After Hours, на третьем - рэпер Post Malone с пластинкой Hollywood's Bleeding.

Напомним, что в Украине запустили Spotify 15 июля 2020 года. Базовая версия приложения с рекламой является бесплатной.

