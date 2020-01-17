Японский министр впервые ушел в декретный отпуск [ Редактировать ]
В Японии министр охраны окружающей среды Шинджиро Коизуми впервые в истории взял декрет. Он оказался первым, кто воспользовался этим правом. Об этом сообщает AJ.
У чиновника родился сын, поэтому он решил уйти в декрет и ухаживать за новорожденным. Он пошел на этот шаг с условием, если его решение не повлияет на его обязанности в правительстве.
"Как отец, я очень счастлив и чувствую невероятное облегчение. Хорошо, что и мать, и ребенок в хорошем здоровье. Я рад, что был рядом с ними", - сообщил Коидзуми журналистам.
Он признал, что это его решение приняли не все.
"Моим приоритетом будет политическая деятельность и решения любых неожиданностей, но в то же время я буду уделять время и воспитанию ребенка", - рассказал он.
Ранее сообщалось о том, что в России назначили нового министра. В четверг, 16 января, на заседании Госдума России согласилась с назначением Михаила Мишустина главой правительства России. Михаил является доктором экономических наук.
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