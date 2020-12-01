Компания Tolexis Trading Limited, которая входит в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, имеет приоритетное право на покупку 51% доли в ЗТМК и готова отстаивать его в судах.



Об этом говорится в заявлении компании, которое сегодня распространила пресс-служба Group DF.



Акционер ЗТМК компания Tolexis Trading Limited (владеет 49% ЗТМК) подчеркивает, что заявление ФГИУ о якобы потере миноритарным собственником преимущественного права на выкуп 51% доли в ходе возможной приватизации не соответствует действительности и является преднамеренной дезинформацией общественности.



Адвокат Tolexis Trading Limited Роман Чишинский в комментарии "Подробностям" отметил, что компания Tolexis Trading Limited не впервые сталкивается с попыткой нарушения своих законных прав, как инвестора "ЗТМК".



"Фонд систематически и открыто искажает факты и прибегает к различного рода манипуляциям в вопросе собственности "ЗТМК", грубо нарушая действующее законодательство, что уже неоднократно доказано в судах", - отмечает адвокат.



Адвокаты компании назвали несколько оснований для сохранения приоритетного права Tolexis Trading Limited на выкуп 51% доли ЗТМК в случае продажи ее государством. Это прямые нормы двух законов и соответсвующий пункт Устава ООО "ЗТМК".



"Преимущественное право компании Tolexis Trading Limited на выкуп доли другого участника зафиксировано п. 6.9 Устава ООО "ЗТМК" и остается без изменений. Для принятия решения о лишении компании Tolexis Trading Limited преимущественного права на выкуп доли, необходимо единогласное решение всех участников "ЗТМК" (ст. 20 Закона Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью")", - говорится в сообщении.



В сообщении подчеркивается, что единогласное решение всех участников общества "ЗТМК" по данному вопросу никогда не принималось.



Еще одним существенным основанием для сохранения приоритетного права является то, что ЗТМК относится к отдельным объектам, согласно ст.16 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества". "Для приватизации таких объектов предусмотрено преимущественное право на выкуп со стороны участников. Только при условии, если участник не воспользовался таким правом, может быть проведена приватизация на общих условиях путем проведения аукциона", - подчеркивается в заявлении.



В заявлении Tolexis Trading Limited говорится, что любые попытки со стороны ФГИУ и уполномоченных ими лиц нарушить законные права инвестора будут обжалованы в судах украинской и международной юрисдикции.



Чишинский подчеркнул, что до сих пор ФГИУ не смог доказать в судах, что есть какие-либо законные основания для возврата 49% "ЗТМК" государству. Он считает, что заявление ФГИУ - беспрецедентный способ давления на суд накануне судебного заседания, запланированного на 2 декабря 2020 года.



"ФГИУ анонсирует успешную приватизацию в случае расторжения судом договора о создании ЗТМК от 2013 года, что само по себе является правовым нонсенсом", - отмечает адвокат.



Ранее ФГИУ заявил о включении ЗТМК в список объектов большой приватизации и о якобы потере компанией Tolexis Trading Limited преимущественного права на выкуп 51% доли в ходе возможной приватизации (в связи с регистрацией новой редакции устава ООО "ЗТМК").



На собрании учредителей ООО «ЗТМК», которое прошло 10 августа 2020 года представители Tolexis Trading Limited не голосовали за соответствующие поправки к Уставу, о чем свидетельствует обнародованный компанией протокол собрания.