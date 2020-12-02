Як не натрапити на шахрайство при купівлі у інтернеті

Через карантинні обмеження українці дедалі частіше купують онлайн. Пік продажу зазвичай спостерігається на новорічні свята. На цей час припадає і найбільше шахрайств. Як не втрапити на гачок аферистів - дізнавався Даніїл Снісар.

Шалені знижки, ймовірний локдаун і наближення новорічних свят: карантинні реалії змусили українців, відмовитися від традиційного шоппінгу, натомість здійснювати покупки онлайн.

Карантин і свята це не лише можливість бодай щось заробити у мережі дрібним підприємцям, по яких гривнею вдарив COVID-19, а й золотий час для шахраїв.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Від шахраїв у мережі не застрахований навіть досвідчений користувач. Ділки майстерно навчилися маскуватися. Наприклад, вони клонують вебсторінки банків. Та відкривають фейкові інтернет-магазини. Для цього розробляють окремий сайт. Оголошують про шалені знижки. У кращому разі - вам надішлють, або підробку. Або ж ви залишитеся і без товару, і без грошей.

На гачок шахраїв вгатило й подружжя Рукавиць. Кристина, разом з чоловіком, придбали недешеві навушники, останньої моделі через інтернет-магазин техніки. Та під виглядом брендових, родина отримала дешеву підробку.

Кристина Рукавиця, жителька Києва:

Мы связались с продавцом, спросили, что это такое? Естественно, были полны возмущения. На что он нам ответил, что нет никаких проблем, мы можем поменять вам наушники. Просто пришлите их нам на отделение Новой почты.

Повернути товар - не вдалося. Продавець заблокував телефони.

Схема відпрацьована роками, розповідають юристи. Попри це, судова практика налічує мізерну кількість справ проти таких ділків.

Сергій Головко, адвокат:

Передбачено від штрафу до 12 років. Але, фактично, я думаю, що усі розуміють, що якщо людина направила там комусь 500 гривень, або тисячу гривень і нічого не отримала. то така людина наврядчи потім піде до адвоката, щоб дізнаватися, як захистити свої права.

Інша річ, якщо покупка на суттєву суму. Про докази краще подбати до початку здійснення будь-якої фінансової операції.

Сергій Головко, адвокат:

Задокументувати саму пропозицію, зробити скрін з екрану, де є пропозиція на яку ви повелися. Це і документи, що підтверджують вашу оплату.

А ще записувати усі телефонні розмови з продавцем, зберігати переписку з месенджерів. Фахівці радять: якщо й купувати в інтернеті, лише у юридичних осіб. Підприємців можна легко перевірити у відкритому реєстрі платників податків.

Олексій Кінебас, юрист:

Якщо такої інформації на сайті немає, тоді взагалі не зрозуміло, з ким ви укладаєте договір купівлі-продажу і до кого треба бігти, якщо там виникнуть питання

А ще експерти вкотре закликають бути пильним під час кожного користування інтернетом. Нікому не передавати свої паролі, паспортні дані, та слідкувати за конфіденційністю акаунтів електронної пошти.