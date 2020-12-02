Завтра на широкі екрани виходить українська воєнна драма "Мати Апостолів". У стрічці йдеться про трагічні події початку протистояння на Донбасі. В основі сюжету історія матері, яка вирушає на пошуки свого сина. Ольга Клюєва продовжить.

Стрічку зняли на основі реальних подій. У 2014 мати одного з пілотів збитого українського літака поїхала рятувати сина на окуповані території. Жінка, яка стала прототипом головної героїні, на жаль, не змогла приїхати на прем'єру воєнної драми.

Дмитро Овєчкін, продюсер:

Це прототип нашої героїні мати з Вінниці яка приїхала на Донбас за сином, який розбився в цьому літаку. Але це було дуже боляче для неї приймати і активну і пасивну участь у фільмі тому вона попросила її не турбувати максимально.

Акторка Наталя Половинка, яка блискуче втілила на екрані цей трагічний образ, розповідає, як роль вплинула на її власний світогляд.

Наталя Половинка, акторка:

Фільм про цю війну, про те що допомагає нам перемогти і що саме тільки і перемагає, тільки любов і тільки віра. Ця сила мами яка вірить що її дитина виживе це сила не переможна.

"Мати Апостолів" - третій фільм режисера Зази Буадзе про боротьбу українського народу за свободу та незалежність.

Заза Буадзе, режисер:

Главное что это история правдивая про нас, нашу жизни наше время, боли надежди и даже про нашу ярость.

Виробництво кінокартини повністю профінансували Держкіно та Міністерство культури. Зйомки та монтаж тривали майже три роки. Автори намагались відтворити найдрібніші деталі цього драматичного періоду української історії.

Заза Буадзе, режисер:

Самым сложным было построить такую декорацию обломков самолета, чтоб в это поверил зритель. Мы уже снимали и над нами пролетал вертолет с какими-то людьми, они посчитали, что это реальная катастрофа и позвонили в МЧС.

Глядачі у захваті від кінострічки і, насамперед, від блискучої гри акторів.

Сильний фільм і дуже емоційний. Такого плану я ще не бачив кіно.

На екрани України фільм "Мати апостолів" виходить вже завтра.