У Швейцарії виставили на аукціон скелет рідкісного шаблезубого тигра [ Редактировать ]
Скелет рідкісного шаблезубого тигра виставили на аукціон у Швейцарії. Очікується, що за нього заплатять від п'ятдесяти п'яти до сімдесяти п'яти тисяч євро. Організатори торгів кажуть: скелет найкращий із тих, що траплялися останні десять років. Знайшли його у США - у штаті Південна Дакота. Припускають, що тигр мешкав саме на теренах Північної та Південної Америк. Організатори аукціону запевняють, що цьому скелетові - мільйони років.
Бернард Пігует, аукціоніст:
Конкретно ось цьому скелетові - 37 мільйонів років. То велика рідкість, що він зберігся майже повністю. І взагалі, людей завжди цікавить давня історія.
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