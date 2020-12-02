Скелет рідкісного шаблезубого тигра виставили на аукціон у Швейцарії. Очікується, що за нього заплатять від п'ятдесяти п'яти до сімдесяти п'яти тисяч євро. Організатори торгів кажуть: скелет найкращий із тих, що траплялися останні десять років. Знайшли його у США - у штаті Південна Дакота. Припускають, що тигр мешкав саме на теренах Північної та Південної Америк. Організатори аукціону запевняють, що цьому скелетові - мільйони років.

Бернард Пігует, аукціоніст: