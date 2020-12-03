Економічна криза не завадила проведенню міжнародного музичного фестивалю у Бейруті [ Редактировать ]
У Бейруті стартував 13-й музичний фестиваль. Майстри-класики дадуть безплатні концерти в напівзруйнованих храмах і на площах.
Місто досі оговтується від наслідків вибуху в порту - тоді загинули близько 200 людей. У країні - політична та економічна криза. Ситуацію погіршила ще й епідемія коронавірусу.
Люди кажуть: такий фестиваль їм справді необхідний, щоб пережити складні часи.
Файза Жауд, слухачка:
Ми були здивовані, що цього року в Бейруті проводять фестиваль музики. Ми думали, що цього вже ніколи не станеться. Проте це правильне рішення. Ми чекали цієї події, особливо після двотижневого локдауну. Таке враження, що завдяки музиці ми подорожуємо світом... Це - неймовірно!
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