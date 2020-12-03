У Бейруті стартував 13-й музичний фестиваль. Майстри-класики дадуть безплатні концерти в напівзруйнованих храмах і на площах.

Місто досі оговтується від наслідків вибуху в порту - тоді загинули близько 200 людей. У країні - політична та економічна криза. Ситуацію погіршила ще й епідемія коронавірусу.

Люди кажуть: такий фестиваль їм справді необхідний, щоб пережити складні часи.

Файза Жауд, слухачка: