Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила вакцину "Пфайзер-Біонтек". Щеплення проти коронавірусу розпочнуть уже найближчими днями. Кого вакцинуватимуть насамперед і чи буде це обов'язково?

Цей завод у Бельгії працює на межі можливостей. Саме звідси пробірки із захистом від коронавірусу вирушать до Британії. Уже найближчими днями прибуде 800 тисяч доз. А загалом уряд замовив 40 мільйонів - цього вистачить, аби провакцинувати 20 мільйонів людей. Зелене світло сироватці дало британське агентство з контролю лікарських засобів.

Джун Рейн, голова Агентства з контролю лікарських засобів Великої Британії:

Наша рекомендація застосовувати цю вакцину ґрунтується на надзвичайно ретельному та науково точному вивченні всіх доказів безпеки, ефективності та якості вакцини "Пфайзер-Біонтек". Хочу наголосити: безпека людей завжди на першому місці, жодного недбальства не було допущено.

Наразі це одна з найдієвіших вакцин від COVID-19. Вона ефективна у дев'яноста 95 відсотках випадків застосування. Це спільна розробка американської та німецької фармкомпаній. Вона містить фрагмент генетичного коду коронавірусу. Сироватку випробували на сорока одній тисячі людей у різних країнах світу. Її добре переносять різні вікові групи та етнічності. Лише у 2 відсотків добровольців з'явилися побічні ефекти - головний біль та втома.

Мунір Прімогамед, член комітету з питань вакцинації та імунізації Великої Британії:

Необхідно ввести дві дози цієї вакцини з перервою у 21 день. Ми встановили, що імунітет формується через 7 днів після другої дози. Але є випадки, коли частковий імунітет з'являється вже через 12 днів після першої дози.

У Британії завершуються останні приготування до наймасштабнішої в історії програми з вакцинації. Людей прийматимуть не лише в лікарнях, але й спеціально переобладнаних бізнес-центрах та конференц-залах. Щеплювати планують усіх охочих, кому виповнилося 16 років

Вей Шен Лім, голова комітету з питань вакцинації та імунізації Великої Британії:

Ми хочемо досягти максимального ефекту від вакцинації, тому насамперед плануємо зробити щеплення людям з будинків опіки, адже вони в групі ризику. Але тут постає питання: чи можемо ми доправити вакцину до кожного такого закладу? Тож ми повинні бути гнучкими щодо експлуатаційних обмежень.

А таких щонайменше два. Насамперед - зберігати й транспортувати препарат необхідно за температури мінус 70. А після перевезення термін придатності сироватки - лише 5 днів. Утім, ці нюанси не завадять загальній вакцинації. А британці стануть першими в Європі, хто отримає захист від коронавірусу.