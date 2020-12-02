Карантин в Украине: защиту безработных и работодателей усилили [ Редактировать ]
В среду, 2 декабря, Верховная Рада Украины усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина.
Так, депутаты одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №3486.
За документ проголосовали 287 народных избранников.
Закон предлагает оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим.
Напомним, что в Украине завершился режим карантина выходного дня.
Ранее Степанов рассказал, когда ждать локдауна.
Тем временем, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
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Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. Глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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