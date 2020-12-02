В среду, 2 декабря, Верховная Рада Украины усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина.

Так, депутаты одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №3486.

За документ проголосовали 287 народных избранников.

Закон предлагает оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим.

Напомним, что в Украине завершился режим карантина выходного дня.

Ранее Степанов рассказал, когда ждать локдауна.

Тем временем, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

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Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. Глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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