За розрахунками CoST Україна у 2020 році середня вартість 1 км нового будівництва склала 90,2 млн грн, що на 14,3% менше, ніж аналогічний показник 2019 року. Вартість реконструкції у середньому зменшилася на 44,7% і склала 36 млн грн, капітального ремонту - 25,184 млн грн (+4%).

Про це повідомив директор Ініціативи з прозорості будівництва CoST Україна Святослав Абрамов під час презентації результатів діяльності організації.

"Ми проаналізували ремонти, проведені "Укравтодором" у 2020 році, й виявили досить позитивну тенденцію - не 100%, але більшість поточних середніх ремонтів доріг "Укравтодор" у поточному році, на відміну від попередніх періодів, проводить за посиленою технологією. Замінюється і укріплюється основа автошляхів, що наближає технологію виконання поточного середнього ремонту доріг до технології капітальних ремонтів. Відповідно, довговічність відремонтованих доріг значно зростає", - зазначив Святослав Абрамов.

Він також відзначив подорожчання ремонту поточного середнього ремонту, яке відбулося шляхом включення у склад ремонту посилення дорожньої основи, влаштування бар’єрних огороджень, освітлення, нових дорожніх знаків тощо.

Таким чином поточний середній ремонт наблизився до капітального ремонту. На думку експертів це викликає додаткову потребу щодо контролю якості такого ремонту.

"Укравтодор здійснив кроки у цьому напрямку, запровадивши незалежний технагляд, та часом саме у закупівлі інжинірингових послуг ми бачимо аномальні падіння цін, профільні експерти вказують на необхідність доопрацювання складу робіт та формату звітності незалежного технагляду", - додав Абрамов.

Окрім цього Ініціатива із прозорості інфраструктури позитивно оцінила заходи "Укравтодору" з планування закупівельного процесу.

"Наші експерти встановили, що у 2020 році тендери "Укравтодору" планувалися значно краще ніж торік. Так, більшість договорів було укладено вже у квітні, а не в червні, як це відбувалося у 2019 році. Також позитивною тенденцією є пріоритизація на великих обсягах робіт. "Укравтодор" вибрав правильну тактику ремонтувати великі ділянки доріг, а не відновлювати автошляхи невеличкими відрізками, по кілька кілометрів", - повідомив Абрамов.

Також директор CoST Україна відзначив позитивну тенденцію щодо суттєвого зменшення кількості неконкурентних процедур закупівель "Укравтодору", у порівнянні з минулими роками.

Нагадаємо, у 2020 році показник неконкурентних закупівель "Укравтодору" зменшився до 4,6% від загальної кількості. У 2019 році цей показник становив 18%.