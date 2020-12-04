Новый саммит "нормандской четверки" может состояться только после выполнения парижских соглашений Источник: Офис президента Украины

Команда президента Украины Владимира Зеленского не может создать условия для решения конфликта на Донбассе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антоно, слова которого приводится на Facebook-странице посольства.

Одно ясно уже сейчас: команда Владимира Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке.

Дипломат обвинил власти Украины в дискриминационной языковой политике в отношении русскоговорящего населения.

Действующая языковая политика, продвигающая украинский язык за счет других языков - главным образом, русского - нарушает множество международных норм. Мы также видим и откровенно провокационные шаги. 15 июля Верховная Рада приняла резолюцию, назначившую местные выборы в стране на 25 октября. Документ заблокировал работу КГ. Парламент назначил голосование на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей.

Посол России в США написал, что выборы на Донбассе должны состояться только после перехода регионов под фактический контроль Киева. По его мнению, такая постановка вопроса противоречит Минским соглашениям. В ответ Донецк и Луганск были вынуждены отказаться обсуждать другие вопросы.

Дипломат считает, что новый саммит "нормандской четверки" можно проводить только после выполнения парижских соглашений.

Напомним, что 25 ноября трехсторонняя контактная группа по Донбассу не смогла договориться ни по одному из пунктов повестки: согласовании "дорожной карты" урегулирования конфликта, обмену пленными, открытию новых контрольно-пропускных пунктов.

3 декабря украинский омбудсмен Людмила Денисова анонсировала новый обмен пленными с самопровозглашенной "ДНР" после пандемии.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что "не видит военного решения вопроса на Донбассе".