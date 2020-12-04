На Черкащині під домашній арешт випустили обвинуваченого в убивстві журналіста [ Редактировать ]
На Черкащині під домашній арешт випустили обвинуваченого в убивстві Василя Сергієнка. Журналіста-майданівця закатували в лісі під Корсунем-Шевченківським у квітні 2014 року. П'ятьох підозрюваних затримали через рік. На час судового слідства вони перебували під вартою в Черкаському СІЗО. Але районний суд Городища, куди передали справу, почав їх поступово випускати.
Поліція, спецтранспорт та десятки активістів - такий ажіотаж під стінами черкаського СІЗО спровокувало лише одне рішення Городищенського районного суду. Слуги Феміди вирішили випустити з-під варти одного з ключових фігурантів справи - Володимира Воронкова.
Такої "гуманності" від суддів товариш журналіста Олег Собченко не очікував.
Олег Собченко, друг журналіста Василя Сергієнка:
Ще однією метою ось цих от звільнень, під заставу, домашній арешт, створення в цілому комфортних умов утримання для бандитів є руйнування слідства, яке ведеться ще по замовнику. Їм абсолютно немає сенсу співпрацювати зі слідством і давати якісь свідчення.
Рік тому один з обвинувачених погодився співпрацювати зі слідством і свідчити проти своїх спільників. Але головуюча Городищенського суду Людмила Синиця розголосила цю інформацію прямо під час засідання. Обвинувачений відмовився від співпраці, а суддя отримала від Генпрокуратури підозру.
З використанням свого службового становища та розголошення даних судового розслідування! Чи бажаєте отримати підозру? (Людмила Синиця тікає сходами)
Та попри це, суддя й далі очолювала колегію у справі Сергієнка. Екс-начальник обласної поліції її останнім рішенням приголомшений.
Владислав Пустовар, колишній начальник ГУНП у Черкаській області:
Як мінімум там є фото з магазину, де він разом з іншою особою купують засоби, а саме: відра, мотузки, лопати - за декілька днів до вчинення цього злочину. Я знаю, що у справі є достатньо доказів
Свою причетність до викрадення та вбивства журналіста 5 років тому визнав і сам Воронков. Це кадри слідчого експерименту, де він у деталях показує і розказує про злочин.
Он по-моему лежал на боку на боку и лицом туда, а Федоров сидел вот так над ним, и вот так душил, голова была вот здесь.
Адвокат Воронкова переконаний у законності рішення суду.
Володимир Романченко, адвокат Володимира Воронкова:
І Європейський суд каже і Верховний суд каже про те, що не може людина утримуватись безстроково під вартою до винесення рішення кінцевого суду.
Доки поліція та активісти влаштовують штурханину - конвой проводжає обвинуваченого до машини адвоката і відряджає за місцем прописки до Києва.
Імовірність повернення Воронкова до СІЗО ще є - прокуратура вже готує папери на оскарження рішення Городищенського районного суду.
по теме
Обурені таким рішенням активісти та рідні загиблого журналіста вирішили перешкодити звільненню, але цьому завадила поліція
Постраждали жінка та 10-річний хлопчик - захисники підозрюваного просять випустити його із СІЗО під домашній арешт
Черкаське управління фонду соціального захисту без жодних пояснень вирішило оскаржити рішення комісії і не здійснювати виплату
Постраждали жінка та 10-річний хлопчик - захисники підозрюваного просять випустити його із СІЗО під домашній арешт
Одну з сільських шкіл на Миколаївщині уже за кілька днів закриють відповідно до постанови суду