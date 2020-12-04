На Черкащині під домашній арешт випустили обвинуваченого в убивстві Василя Сергієнка. Журналіста-майданівця закатували в лісі під Корсунем-Шевченківським у квітні 2014 року. П'ятьох підозрюваних затримали через рік. На час судового слідства вони перебували під вартою в Черкаському СІЗО. Але районний суд Городища, куди передали справу, почав їх поступово випускати.

Поліція, спецтранспорт та десятки активістів - такий ажіотаж під стінами черкаського СІЗО спровокувало лише одне рішення Городищенського районного суду. Слуги Феміди вирішили випустити з-під варти одного з ключових фігурантів справи - Володимира Воронкова.

Такої "гуманності" від суддів товариш журналіста Олег Собченко не очікував.

Олег Собченко, друг журналіста Василя Сергієнка:

Ще однією метою ось цих от звільнень, під заставу, домашній арешт, створення в цілому комфортних умов утримання для бандитів є руйнування слідства, яке ведеться ще по замовнику. Їм абсолютно немає сенсу співпрацювати зі слідством і давати якісь свідчення.

Рік тому один з обвинувачених погодився співпрацювати зі слідством і свідчити проти своїх спільників. Але головуюча Городищенського суду Людмила Синиця розголосила цю інформацію прямо під час засідання. Обвинувачений відмовився від співпраці, а суддя отримала від Генпрокуратури підозру.

З використанням свого службового становища та розголошення даних судового розслідування! Чи бажаєте отримати підозру? (Людмила Синиця тікає сходами)

Та попри це, суддя й далі очолювала колегію у справі Сергієнка. Екс-начальник обласної поліції її останнім рішенням приголомшений.

Владислав Пустовар, колишній начальник ГУНП у Черкаській області:

Як мінімум там є фото з магазину, де він разом з іншою особою купують засоби, а саме: відра, мотузки, лопати - за декілька днів до вчинення цього злочину. Я знаю, що у справі є достатньо доказів

Свою причетність до викрадення та вбивства журналіста 5 років тому визнав і сам Воронков. Це кадри слідчого експерименту, де він у деталях показує і розказує про злочин.

Он по-моему лежал на боку на боку и лицом туда, а Федоров сидел вот так над ним, и вот так душил, голова была вот здесь.

Адвокат Воронкова переконаний у законності рішення суду.

Володимир Романченко, адвокат Володимира Воронкова:

І Європейський суд каже і Верховний суд каже про те, що не може людина утримуватись безстроково під вартою до винесення рішення кінцевого суду.

Доки поліція та активісти влаштовують штурханину - конвой проводжає обвинуваченого до машини адвоката і відряджає за місцем прописки до Києва.

Імовірність повернення Воронкова до СІЗО ще є - прокуратура вже готує папери на оскарження рішення Городищенського районного суду.