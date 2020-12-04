"Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма" - США [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
США никогда не признают оккупацию Крыма Россией. Об этом в ходе министерской онлайн-встречи ОБСЕ заявил заместитель госсекретаря Стивен Биган, передают РИА Новости.
Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма.
По словам замгоссекретаря, действия России в отношении Украины нарушают международное право. Со стороны Москвы продолжается "агрессия" в отношении Киева.
В конце октября 2020 года временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что Вашингтон готов к сотрудничеству с Киевом над созданием "крымской платформы", где в мае 2021 года планируют обсудить вопрос возвращения полуострова.
Квин подчеркнула, что позиция Штатов остается твердой и неизменной: Вашингтон считает Крым частью Украины и никогда не признает попытки России его аннексировать.
Напомним, что в мае 2021 года в Киев пройдет международный саммит "Крымской платформы", на котором будут обсуждать пути возвращения оккупированного Россией полуострова под власть Украины.
Официальный Киев предложил присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США, Кипру и Черногории.
Напомним, что крымский винзавод "Массандра" выставили на аукцион. Торги по нему состоятся 14 декабря.
Как писали "Подробности", в Кремле объяснили нежелание Турции признать Крым российским.
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