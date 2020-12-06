У Румунії обирають сенат та палату депутатів [ Редактировать ]
Румунія обирає парламент - Сенат та палату депутатів. Голосування відбувається за партійними списками. За прогнозами соціологів, кращі шанси на перемогу має Консервативна Націонал-ліберальна партія прем'єр-міністра Лудовіко Орбана.
Їй віддають перевагу 28% громадян. Тоді як опозиційну Соціал-демократичну партію - підтримують лише 23%.
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