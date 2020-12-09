200 мільйонів євро від Ірану в Україну не надійдуть. Тегеран відкликав пропозицію щодо компенсацій родинам загиблих у катастрофі літака МАУ. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За його словами, суму компенсацій не закладуть в іранський бюджет на наступний рік, як обіцяли раніше. Гроші нібито планували виділити з фонду національного розвитку, але суспільство розділилося щодо цього питання. До того ж Україна та Іран іще не домовились про суми компенсації сім'ям загиблих.

Українська сторона наполягає, що вони мають залежати від обставин катастрофи. Утім матеріали розслідування Тегеран Києву досі не передав.