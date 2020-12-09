У Швеції будують найбільше у світі судно на вітроенергетиці [ Редактировать ]
У Швеції будують найбільше у світі судно на вітроенергетиці Oceanbird - у перекладі "Океанська пташка".
Судно, яке слугуватиме вантажним перевізником, буде завдовжки 192 метри та 100 метрів заввишки. Зможе вмістити до 7 тисяч автомобілів. Буде оснащено 5 спеціальними парусами завбільшки майже 80 метрів.
Зможе здолати Атлантичний океан за 12 днів, при цьому викидаючи у повітря лише до 12 тонн вуглецю - удесятеро менше за традиційні судна-перевізники.
У компанії сподіваються спустити судно на воду вже за 4 роки.
по теме
Человечество оказалось на пороге очередного исчерпывающегося ресурса помимо нефти, дерева и металлов
Хто організував небезпечний бізнес і чим закінчилася ця історія?
Животные погибли из-за расставленных браконьерами ловушек
Найімовірніше, у повітря злетів бак з хімікатами. Очевидці бачили полум'я над приміщенням станції і чули гуркіт
Один поліетиленовий пакет може розкладатися від 10 до 20 років