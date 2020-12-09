У Швеції будують найбільше у світі судно на вітроенергетиці Oceanbird - у перекладі "Океанська пташка".

Судно, яке слугуватиме вантажним перевізником, буде завдовжки 192 метри та 100 метрів заввишки. Зможе вмістити до 7 тисяч автомобілів. Буде оснащено 5 спеціальними парусами завбільшки майже 80 метрів.

Зможе здолати Атлантичний океан за 12 днів, при цьому викидаючи у повітря лише до 12 тонн вуглецю - удесятеро менше за традиційні судна-перевізники.

У компанії сподіваються спустити судно на воду вже за 4 роки.