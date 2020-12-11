Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі погодилися ще більше скоротити шкідливі викиди в атмосферу. До 2030 країни мають зменшити забруднення на 55 відсотків, порівняно з показниками 1990 року.

Угоду спочатку блокували Чехія, Польща та Угорщина, які досі покладаються здебільшого на викопне паливо. Але врешті домовленість уклали - в обмін на фінансову підтримку.

Завтра в ООН відбудеться глобальний кліматичний саміт. Зокрема, нових зобов'язань щодо захисту довкілля очікують від Китаю - він один із найбільших забруднювачів атмосфери у світі.