Масова вакцинація проти COVID-19 відсьогодні розпочнеться у США. Препарат компаній "Пфайзер" і "Біонтек" почали доправляти у медцентри. Спершу щеплення проведуть трьом мільйонам людей.

Перша партія сироватки прибула й до Канади. А в Італії жителів вакцинуватимуть у вуличних павільйонах, які мають форму первоцвіту. Їх зараз монтують. Автори ідеї зазначили - обрали квітку як символ відродження.

В Україні, за словами міністра охорони здоров'я, безкоштовну імунізацію планують розпочати навесні. Завдяки участі в глобальній програмі Covax - держава отримає близько 8 мільйонів доз препарату проти COVID-19.