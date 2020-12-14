Известный российский актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, продолжает писать письма с извинениями из мест заключения. В этот раз артист прислал письмо адвокату Александу Добровинскому, передает Telegram-канал Mash.

Ефремов извинился за свое поведение во время судебных заседаний, попросил прощения и попросил не держать на него зла.

"Я считаю, что его случай стал очень важным уроком всем людям, которые садятся за руль в таком состоянии. А также всем богатым и знаменитым - мы все равны перед законом", - прокомментировал письмо сам Добровинский.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам колонии общего режима. 2 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 7 лет и 6 месяцев.

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