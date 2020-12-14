Когда в Украине ждать падения заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
В Украине до конца декабря спрогнозировали падение заболеваемости коронавирусом. Прогноз был опубликован на сайте НАН Украины.
По прогнозам, по состоянию на 28 декабря будет чуть более 2 тысяч новых случаев в день, цифра будет колебаться в пределах около 2356.
Стремительное снижение прогнозируемых значений количества новых больных, к сожалению, не дает уверенности в том, что такая динамика сохранится еще несколько недель, поскольку ряд наблюдений слишком малым для таких прогнозов, поэтому рекомендуется использовать сделанный прогноз осторожно.
Следует отметить, что погрешность предсказаний значительно возрастает с увеличением интервала прогнозирования, поэтому к полученным результатам необходимо относиться осторожно.
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Кроме того, в Канаде стартует вакцинация от коронавируса. Решение начать использование препарата связано с ростом заболеваемости.
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