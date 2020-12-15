У місті Калькар, на заході Німеччини, старий реактор АЕС і будівлі поблизу перетворили на казкове містечко, а всю станцію запорошили штучним снігом.

Окрім цього, висадили 300 ялин і встановили каруселі. Щоправда, прокататися на них не вийде. Бо пересуватися територією можна лише автомобілем.

Таку інновацію організаторам довелося впровадити через карантинні обмеження. Адже більшість різдвяних ярмарків у Німеччині зараз не працює.