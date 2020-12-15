Під стінами парламенту знову мітингують підприємці. Вимагають розглянути й ухвалити законопроєкти щодо спрощеного оподаткування для ФОПів. Виступають і проти можливого локдауну. Урядовий квартал під посиленою охороною силовиків, рух вулицею Грушевського - перекритий.

А пообідді був заблокований і проїзд на Хрещатику. Там сталася сутичка між протестувальниками та правоохоронцями, є постраждалі. Нагадаю, першого грудня депутати відтермінували обов’язкове використання касових апаратів для підприємців на спрощеній системі оподаткування. Та ФОПівці вимагають більших поступок.