У Києві підприємці протестують проти введення локдауну [ Редактировать ]
Під стінами парламенту знову мітингують підприємці. Вимагають розглянути й ухвалити законопроєкти щодо спрощеного оподаткування для ФОПів. Виступають і проти можливого локдауну. Урядовий квартал під посиленою охороною силовиків, рух вулицею Грушевського - перекритий.
А пообідді був заблокований і проїзд на Хрещатику. Там сталася сутичка між протестувальниками та правоохоронцями, є постраждалі. Нагадаю, першого грудня депутати відтермінували обов’язкове використання касових апаратів для підприємців на спрощеній системі оподаткування. Та ФОПівці вимагають більших поступок.
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