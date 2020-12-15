Во вторник, 15 декабря, в Верховную Раду поступило заявление об отставке от министра экологии и министра ветеранов.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании.

Народные депутаты планируют рассмотреть этот кадровый вопрос уже завтра, 16 декабря.

"Объявление, поступили заявления об увольнении от двух министров - от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины", - заявил Разумков.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс.

Также Рада вернула полномочия Нацагентству по предотвращению коррупции.

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