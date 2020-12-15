Министры экологии и ветеранов подали в отставку [ Редактировать ]
Во вторник, 15 декабря, в Верховную Раду поступило заявление об отставке от министра экологии и министра ветеранов.
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании.
Народные депутаты планируют рассмотреть этот кадровый вопрос уже завтра, 16 декабря.
"Объявление, поступили заявления об увольнении от двух министров - от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины", - заявил Разумков.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс.
Также Рада вернула полномочия Нацагентству по предотвращению коррупции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Хоть Рада и приняла закон о возвращении ответственности за ложь в электронных декларациях, это не решит ситуацию с конституционным кризисом
Скорее всего, это решение парламента будет временным
Дмитрий Разумков объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа"
"За" проголосовали 264 народных депутата
Его поддержали 276 народных депутатов