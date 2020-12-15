Більш як пів сотні постраждалих! Сутички, намети та заблокований рух транспорту. Це - Майдан сьогодні. Зранку акцію протесту організували ФОПівці. Із вимогою скасувати січневий локдаун та спростити оподаткування, підприємці прийшли в урядовий квартал. Потім спустилися на Майдан, де спробували встановити намети. Зчинилися сутички з поліцією. Є потерпілі та госпіталізовані з обох боків.

Як усе було і що відбувається на площі зараз? Знає моя колега Ірина Баглай. Вона на прямому зв'язку зі студією з Майдану Незалежності.

- Іро, чи триває ще протест ФОПівців?

Акція протесту, як бачите, триває. На Майдані залишаються кілька людей. Їм таки вдалося встановити намети. Саме навколо цього і сталася сутичка між мітингарями і правоохоронцями. З обох сторін заявили про постраждалих. У поліції кажуть про 40 правоохоронців. І про те, що активісти застосували сльозогінний газ. Госпіталізували і протестувальників. За попередньою інформацією кількох людей звідси забрали швидкі. Вибухали тут і світло-шумові гранати.

Мітинг ФОПівців триває від ранку. Спочатку відбувався під Верховною Радою, потім учасники акції перейшли до Офісу Президента. Там уже запалювали фаєри.

І вже ближче до вечора учасники мітингу спустилися на Майдан. Тут і заявили, що не розійдуться, доки їхніх вимоги не виконають.

Дмитро, підприємець:

Нас сегодня минимум 40 тысяч. Соседи, стоящие на наших местах сбрасываются нам на дорогу. По этому все приехали за свои деньги.

Андрій, підприємець:

Расчитывали, что к нам выйдут из СН. Обещал с нами Зеленский встретиться. Но так и не вышел. У нас долгосрочная акция. Но так как нам снесли палатки - мы решаем, что делать дальше.

Навколо ж Майдану можна сказати суцільний затор. Адже і самі учасники акції перекрили Хрещатик, і правоохоронці зупинили рух прилеглими дорогами, центр - стоїть. Велелюдно було і в метро.

Кілька годин тому з'явилася інформація, що станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" - заміновані, тож їх закрили.

Нагадаю, 1 грудня, коли під стінами Верховної Ради тривав мітинг представників малого бізнесу, народні депутати таки ухвалили рішення про відтермінування використання касових апаратів до 2022 року. Проте підприємці вимагають більшого - повного скасування цього рішення.