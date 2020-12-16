У Києві мітингують ФОПівці: вимоги залишаються незмінними [ Редактировать ]
У столиці відучора мітингують приватні підприємці. Цієї ночі сотня пікетників заночувала на Майдані. Сьогодні обіцяють ще масштабнішу акцію, ніж напередодні. Вимоги бізнесу - незмінні: спрощена система оподаткування без касових апаратів, зменшення штрафів та скасування січневого локдауну.
Увечері протестувальники намагались встановити намети - стались сутички із силовиками. За даними поліції, постраждали понад пів сотні людей, серед них і правоохоронці. ФОПівці кажуть: стоятимуть допоки влада не зголоситься на їхні вимоги.
Андрій, підприємець:
Расчитывали, что к нам выйдут из СН. Обещал с нами Зеленский встретиться. Но так и не вышел. У нас долгосрочная акция идет.
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