У столиці відучора мітингують приватні підприємці. Цієї ночі сотня пікетників заночувала на Майдані. Сьогодні обіцяють ще масштабнішу акцію, ніж напередодні. Вимоги бізнесу - незмінні: спрощена система оподаткування без касових апаратів, зменшення штрафів та скасування січневого локдауну.

Увечері протестувальники намагались встановити намети - стались сутички із силовиками. За даними поліції, постраждали понад пів сотні людей, серед них і правоохоронці. ФОПівці кажуть: стоятимуть допоки влада не зголоситься на їхні вимоги.

Андрій, підприємець: