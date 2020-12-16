На Київщині колишні працівники Бучанської виправної колонії близько 30 родин, які живуть в гуртожитку, - можуть залишитися без води та світла. Від жовтня люди оббивають пороги чиновників, але марно. Кажуть, так їх хочуть висилити, а гуртожиток і землю під ним продати під забудову. Марічка Мельник продовжить.

Тут багато пенсійних людей, які пішли з віком уже потратили все життя цій структурі, а тепер виходить люди як тряпка.

У жовтні Мін'юст повідомив про закриття Бучанської виправної колонії. І заодно про те, що до кінця року у гуртожитку, де мешкають її працівники, відключать воду і світло.

Оксана Мазур, колишній співробітник підприємства Бучанської виправної колонії:

Вивезуть останніх засуджених. Периметр це все освітлюватися не буде, грошей стільки виділятися по кошторису не буде. Просто рубильник відключать і все. Вода, підприємство не зможе нам постачати.

Люди звернулися за допомогою до міністерства, офісу президента, народних депутатів і Гостомельської селищної ради. Відповідь звучала однаково, але проблеми не вирішувала.

Оксана Мазур, колишній співробітник підприємства Бучанської виправної колонії:

Вони нам запропонували, щоб ми з іншим постачальником заключили договори. Ми не можемо їх заключити тому, що у нас немає права власності не те, що на будинок, навіть на наші помешкання житлові.

У підприємстві, яке постачає комунальні послуги гуртожитку кажуть, проблему людей розуміють, і попри величезний борг за електрику, світло поки що не відключатимуть.

Омар Махарадзе, в.о. директора підприємства ДКВСУ №85:

Досихпор задолженость по электроэнергии, воруют электроэнергию. Разница десять тисяч киловат. Но мы всеравно идем на встречу. Мы не будем отключать, это все таки люди. но мы не знаем, что будет в январе и я даже не уверен что мы будем до конца поставлять.

У Мін'юсті, кажуть, що питання про передачу гуртожитку Гостомельській селищній раді вже розглядається. Та поки чекають погодження Фонду державного майна та самої селищної ради.

Натомість у селищній раді, кажуть, що готові взяти на баланс і гуртожиток і прилеглі до колонії території та вирішити питання по підключенню комунікацій. Є й інша альтернатива.

Віктор Фальковський, заступник Гостомильського селищного голови:

Ну мабуть прийдеться робити, тому, що взиму залишити тридцять сімей без енергозабезпечення це буде мабуть дуже жорстоко.

Тут має бути на нашу думку єдине правильне рішення це передача будинків у комунальну власність тоді приватизація і люди як власники чи селищна рада як балансоутримувач зможе вирішити питання по підключенню комунікацій.

Поки долю гуртожитку вирішують у чиновницьких кабінетах, люди сподіваються, що узимку будуть з водою і теплом.